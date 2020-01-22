Aydın’da deprem

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Aydın’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın’da saat 19.49’da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.

AYDIN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

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