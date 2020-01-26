Aydın’ın sultanları Beylikdüzü deplasmanında rahat kazandı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Beylikdüzü İhtisas karşısında set vermeden 30 galip geldi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, maçı baştan sona önde götürerek galip gelmeyi bildi. Maça hızlı başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 1025 önde kapadı. İkinci sette de rakibine şans vermeyen Aydın’ın Sultanları bu seti de 425 önde kapadı. Aydın’ın Sultanları rakibine son sette de şans vermeyerek maçı 30 önde kapadı: 1225.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik ederken seyircileri de bir sonraki maça davet etti. Aydın’ın Sultanları bir sonraki karşılaşmada 3 Şubat Pazartesi günü Nilüfer Belediyesi’ni misafir edecek. Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

AYDIN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.