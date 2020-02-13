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Doç. Dr. Hasan Güngör: “Çocuklarımızı saha içinde kaybetmemek için taramadan geçirmeliyiz” Futbol ...

İHA

Addan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda FIFA Futbol Doktoru Diplomasına sahip olan Doç. Dr. Hasan Güngör, yeşil sahalarda görülen ani ölümlerin önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, "Ani ölümlerin doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarından kaynaklandığını bildiğimiz için çocuklarımızı mutlaka sağlık taramasından geçirdikten sonra spora yönlendirmeliyiz" dedi.

Doç. Dr. Hasan Güngör: “Çocuklarımızı saha içinde kaybetmemek için taramadan geçirmeliyiz” Futbol sahalarında nadiren de olsa görülen ani ölümler, futbolda psikolojik faktörlerin önemi ve doğru beslenme Aydın’da masaya yatırıldı

Addan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda FIFA Futbol Doktoru Diplomasına sahip olan Doç. Dr. Hasan Güngör, yeşil sahalarda görülen ani ölümlerin önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, “Ani ölümlerin doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarından kaynaklandığını bildiğimiz için çocuklarımızı mutlaka sağlık taramasından geçirdikten sonra spora yönlendirmeliyiz” dedi.
Aydın’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Yıldızspor tarafından hazırlanan proje sayesinde antrenör, sporcu ve aileler ile konunun uzmanları ilk defa bir araya geldi. “Kulüp, Aile, Antrenör İşbirliği ve Neden Futbol” temalı seminerde, futbol sahalarında nadiren de olsa görülen ani ölümler, futbolda psikolojik faktörlerin önemi ve sporcuların dengeli beslenmesi konuları tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
“Futbol Altyapı Oyuncularının Kalp Sağlığı Açısından Taranmasının Önemi” konusunda veli, futbolcu ve antrenörleri bilgilendiren ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda FIFA Futbol Doktoru Diplomasına sahip olan Doç. Dr. Hasan Güngör, Aydın’da ilk kez gerçekleştirilen projenin ülke futbolu için de önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Futbol oynayan çocukların çok iyi bir taramadan geçirilmesi ve bir sağlık probleminin olmadığına emin olunmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Doç. Dr. Hasan Güngör, “Spor sahalarında ani ölümler nadiren görülse de, yaşandığında toplumumuzu derinden üzmektedir. Bugün geleceğin Milli Takımı ve Süper Lig takımlarında oynayabileceğini düşündüğümüz altyapı oyuncularımızı velileriyle birlikte bir araya getirdik. Sporcuların kalp sağlığı açısından taramadan geçirilmesi büyük önemi anlatmak istiyoruz. Spor psikolojisi ve beslenmesi konularında da velilerimizi bilgilendireceğiz. Sporcuların genç yaşta saha içerisinde ani ölümlerini önlemek için bizim bazı şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. Ani ölümlerin genç sporcuların doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarından kaynaklandığını bildiğimiz için bizim bu çocuklarımızı ne kadar önceden tararsak; özelikle çocuk kardiyologları, yetişkin kardiyologları ve aile hekimleriyle özel işbirliği halinde olursak sporcularımızın ani ölümleri ve sahalarda kaybedilmelerinin önüne geçebiliriz” diye konuştu.
“Spor Psikolojisi ve Futbolda Psikolojik Faktörlerin Önemi”ne değinen Uz. Klinik Psikolog Feride Lök de, saha içi şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak şu uyarılarda bulundu:
“Spor psikolojisinde doğru bilinen yanlışlardan birisi de öfkenin futbolcunun mizacıyla alakalı olduğu ve bunun değiştirilemeyeceği algısıdır. Bu anlamda düzeltilmesi gereken nokta; öfkenin bir kader olmadığı ve futbolcuların doğru yönlendirilmesi, bilinçli hareket etmesi ile bu durumun bir uzman eşliğinde değiştirilebileceğidir.”
Diyetisyen Öznur Bilir ise “Sporcu Sağlığı ve Beslenmesi” konulu sunumunda doğru beslenmeyle ilgili ipuçları verdi. Spor yapan çocuk ve gençlerin beslenmelerine özen göstermeleri gerektiğinin altını çizen Bilir, “Özellikle genç futbolcularda kas gelişimini artırmak için fazla protein alımı büyük risk oluşturuyor. Vitamin ve mineral ihtiyacının giderilmesi için beslenme programları hazırlanmalı. Sporcu sağlığı ve beslenmesi konusunda veli ve antrenörlerin işbirliği yapması da sporcu sağlığı açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.
Büyük ilgi gören ve aileler ile sporcuların yoğun katılım gösterdiği semineri ADÜ Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Reşat Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kulüp başkanları ve antrenörler takip etti.

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