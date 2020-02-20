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Aydın’da Ocak ayında 1511 adet gıda işletmesi denetlendi

İHA

Aydın İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde 1511 gıda işletmesinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın’da Ocak ayında 1511 adet gıda işletmesi denetlendi

Aydın İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde 1511 gıda işletmesinde denetim gerçekleştirildi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açılamada, “İlimizde toplam, 1912 adet gıda üretim yeri, 13 bin 203 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ocak ayında gıda üretim yerlerine 241 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1270 adet olmak üzere toplam; 1511 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 32 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 13 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 87 bin 686 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ocak ayı içerisinde 365 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 281 bin 207 kilogram kuru incir, 37 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 293 bin 706 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 402 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 574 bin 912 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ocak ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 37 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 10 adet, üretim yeri ile ilgili 6 adet olmak üzere toplam 53 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 43 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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