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TEMA gönüllüleri Doğanbey’de toplandı TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği aylık toplantılarını ...

İHA

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği, il genelindeki sorumluları ve aktif gönüllülerle bir araya geldiği toplantısını Söke'nin Doğabey Mahallesi'nde yaptı.

TEMA gönüllüleri Doğanbey’de toplandı TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği aylık toplantılarını ilçelerde yapıyor

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği, il genelindeki sorumluları ve aktif gönüllülerle bir araya geldiği toplantısını Söke’nin Doğabey Mahallesi’nde yaptı.
Toplantıda konuşan TEMA Vakfı Söke İlçe Sorumlusu Ömriye Demirkol, “Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ekolojisi, bitki türleri hakkında bilgi verdi; Millî Park içerisinde 804 bitki türü belirlenmiştir. Bu bitkilerden 6'sı dünyada sadece burada görülür ve bu bitkilere endemik bitkiler denir. Bunlarla birlikte Türkiye'de bulunan 18 bitki türünü de barındırır. Akdeniz maki bitki örtüsünün hemen hemen bütün bitki türlerinin en canlı ve sağlıklı örnekleri yarımadada yer alır. Dilek Yarımadası, Anadolu Kestanesi'nin en güneye indiği, Türkiye'de birkaç yerde bulunan Kartopu'nun, Finike Ardıcı'nın, Melez Pırnal Meşesinin ve Dallı Servinin küçük orman toplulukları meydana getirerek yetiştiği tek yerdir. Başka deyişle, Millî Park, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar tüm Anadolu'da varolan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü biricik doğa müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu benzersiz biyolojik çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası, Avrupa Konseyi tarafından ‘Flora Biyogenetik Rezerv Alanı’ yani bitki örtüsü açısından soyu tükenmekte veya genetik çeşitliliği çok azalmakta olan bir canlı türü ya da topluluklarını korumaya yönelik uluslararası düzeyde koruma alanı olarak kabul edilmiştir.
Milli Park'ta bulunan bitki türleri arasında ayrıca Karaçam, Kara Selvi, Erguvan, Defne,Sandal Ağacı, Zeytin, Meşe türleri, Akçaağaç, Ihlamur, Çınar, Zakkum,Kokarçalı, Hanımeli, Kavak, İncir, ahlat, Böğürtlen, Keçiboynuzu, Katırtırnağı, Dişbudak, Yasemin, Alıç, Menengiç, Sumak, Karaağaç, Funda ve Eğrelti otları sayılabilir” dedi.

Toplantıya konuk olarak katılan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de, “Dilek Yarımadası Büyük Mernderes Deltası Milli Parkı ve canlı türleri hakkında bilgiler verdi. Aydın il sınırları içinde Dilek Dağı'nın Ege Denizi'ne uzandığı son noktada yer alan milli park. 27 bin 675 hektarlık bir alana sahiptir. Bu alanın 10 bin 985 hektarı 19 Mayıs 1966 yılında Milli Park ilan edilen Dilek Yarımadası’na 16 bin 690 hektarı 1994 yılında Milli Park ilan edilen Büyük Menderes Deltasına aittir.Karşısında Yunanistan'a ait Ege adalarından Sisam adası bulunan Millî Parkın Dilek Yarımadası bölümü, Samsun Dağları'nın Ege Denizi'ne doğru uzanan son noktasıdır. Jeolojik yapısı; Paleozoik şistler, Mezozoik kalkerler ve mermerler ile Neojen tortul kütlelerden meydana gelmiştir. Yarımadanın morfolojik yapısı içinde birçok tepe, vadi, kanyon ve koy bulunur. Ortalama 650 metre yüksekliğe sahip yarımadanın en yüksek yeri Milli Parkın adını aldığı Dilek Tepe'dir (Mykale) ve 1237 metre yüksekliğindedir. Milli Park adını bu tepeden almaktadır. Ayrıca kumlu, killi, yatık ve yüksek kıyı şekillerini içeren plajlarıyla ilgi çekici kıyı özelliklerine sahiptir.
MÖ 9. yüzyılda İyon kentinin kutsal toplanma merkezi Panionion, antik Thebai kenti, Ayayorgi Manastırı, tarihi Doğanbey Köyü (Domatia) ile Karine, Hagios Antonios Manastırı ve Zeus Mağarası da Millî Park Sınırları içindedir.
Yarımadanın güneyine bitişik olan Büyük Menderes Deltasının en önemli su kaynağı 584 km uzunluğundaki Büyük Menderes Nehridir. Delta, birkaç lagün, tuzcul bataklıklar ve çamur düzlüklerini kapsayan taşkın sahası özelliğinde önemli bir sulak alandır. Bu alan zengin biyolojik çeşitlilik, nesli tükenmek üzere olan canlıları ve endemik türleri barındırması nedeniyle uluslararası öneme sahiptir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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