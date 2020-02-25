ADÜ Turizm Fakültesi'ne bahar geliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Ömer Günel, fakültede yaşanan sorunların görüşüldüğü toplantıda, bu sene öğrencilere yönelik bir bahar şenliği düzenleyeceklerini müjdeledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Mobil Ofis Hizmet aracıyla kentin farklı noktalarına yaptığı ziyaretlerin son durağı Bayraklıdede Mahallesi’ndeki ADÜ Turizm Fakültesi oldu. Fakültede yaşanan problemleri yerinde görmek için gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Ömer Günel’e Belediye Meclis Üyeleri ile birim müdürleri eşlik etti.

İlk olarak ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aziz Bostan ve öğretim görevlileri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, görüşmenin ardından kampüs içinde çevre düzenlemesi ihtiyacı olan alanları dolaştı. Okul içindeki basketbol sahasının yenilenmesi için ilgili belediye birimlerine talimat veren Başkan Ömer Günel, fakülte içinde öğrencilere yönelik yeni yaşam alanları oluşturacaklarını söyledi.



Belediye Başkanı Ömer Günel, öğretim üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşme ve kampüs gezisinin ardından ADÜ Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, gençlerle ortak projeler üretmek istediklerini belirtti. Kampüs ve çevresinde yaşanan güvenlik problemlerini ortadan kaldırmak için ilgili kurumlarla görüşeceklerini ifade eden Başkan Ömer Günel “Biz Kuşadası’nın bir öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gençlerin olduğu yerde sosyal hayat hareketlenir, güzel projeler ortaya çıkar. Kuşadası’na da gençler el atsın istiyoruz. Yaşadığınız sorunların farkındayız. Bu konuda çalışmalar yürüteceğiz. Ulaşımla ilgili yaşadığınız sorunları Aydın Büyükşehir Belediyemize de, Şoförler Odası’na da taşıyacağım. Ayrıca size kampüs içinde sosyalleşebileceğiniz yeni alanlar kazandırmak için Dekanınız Aziz Bostan ile görüştük. En kısa sürede ADÜ Turizm Fakültesi’ne yeni sosyal tesisler yapacağız ” dedi.



Turizm Fakültesi öğrencilerinin talebi üzerine bu sene bir bahar şenliği düzenleyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel “Ben gençlerle çalışmaya gayret gösteren bir insanım. Çünkü genç beyinler bizi ileri götürecektir. Gençleri mutlu etmek bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu sene Nisan ayında sizler için bir bahar şenliği düzenleyeceğiz. Şenliğin tüm masraflarını biz üstleneceğiz. Organizasyonla ilgili detayları en yakın zamanda okul yönetimi ve öğrenci temsilcileriyle belirleriz” dedi.

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