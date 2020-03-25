Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

İHA

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yarım kilodan fazla metamfetamin uyuşturucu ele geçirilirken, biri kadın 4 kişi de gözaltına alındı.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yarım kilodan fazla metamfetamin uyuşturucu ele geçirilirken, biri kadın 4 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, gerekli önlemleri alarak Bayraklıdede Mahallesi Kuştur mevkiinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Biri kadın 4 kişinin bulunduğu araçtaki şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada ise şüphelilerin isimlerinin A. B., N.F., M. S. F. ve S.D. olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmazken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise S.D. isimli kadın şüphelinin el çantasından 9.60 gram, bel çantasından ise iki parça halinde 528 gram olmak üzere toplamda yarım kilodan fazla 537.60 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A. B., N.F., M. S. F. ve S.D. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Müdürü Açıkgöz, “Tüm hastanelerimizde yeteri kadar maske ve eldiven var” Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz: “100 bin maske ve eldiven sipariş verildi”
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Açıkgöz, “Tüm hastanelerimizde yeteri ...
Kuşadası’nda piknik ve mesire alanları halkın kullanımına kapatıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda piknik ve mesire alanları halkın ...
Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi
YEREL HABERLER Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi
Kuşadası’nda sokak hayvanları için mama dağıtmaya başlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sokak hayvanları için mama dağıtmaya ...
Kuşadası Belediyesi’nde mesai saatleri değişti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nde mesai saatleri değişti
Koçarlı tüm kurumlarıyla coronavirüse karşı tek yürek
YEREL HABERLER Koçarlı tüm kurumlarıyla coronavirüse karşı tek yürek
(Görüntülü) Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü ...
Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın
YEREL HABERLER Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın
“Bu dönemde antioksidan içeriği yüksek besinleri daha fazla tüketin”
YEREL HABERLER “Bu dönemde antioksidan içeriği yüksek besinleri daha ...
Virüs endişesi doğrudan yatırımları olumsuz etkileyecek Ege İhracatçı Birlikleri ihracatçıya köprü olacak
YEREL HABERLER Virüs endişesi doğrudan yatırımları olumsuz ...
Pazarda Korona sessizliği Aydın’ın meşhur Salı Pazarı, tarihinin en sakin günlerinden birini yaşadı
YEREL HABERLER Pazarda Korona sessizliği Aydın’ın meşhur Salı ...
Kuşadası’nda Koronaya ilginç önlem
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Koronaya ilginç önlem
Eczacı Odası, Korona virüs salgınına yönelik tedbirleri açıkladı Nöbetlerde eczane içine hasta alınmadan hizmet verilecek
YEREL HABERLER Eczacı Odası, Korona virüs salgınına yönelik ...
AYESOB Başkanı Çetindoğan; “Esnaf ve sanatkarımızı da bu süreçte zorlu günler bekliyor”
YEREL HABERLER AYESOB Başkanı Çetindoğan; “Esnaf ve sanatkarımızı da ...
Didim’de sokağa çıkamayanların ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Didim’de sokağa çıkamayanların ihtiyaçları ...
Ters yöne giren motosiklet kazaya neden oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ters yöne giren motosiklet kazaya neden oldu: 1 ...
Kuşadası Körfezi’nde 29’u çocuk 50 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde 29’u çocuk 50 göçmen kurtarıldı
Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevinde uzaktan eğitim dönemi
YEREL HABERLER Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevinde uzaktan eğitim ...
Didim Belediyesi’nde mesai saatleri değişti
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nde mesai saatleri değişti
Kuşadası’nda sosyal belediyecilik ön planda
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sosyal belediyecilik ön planda
Koçarlı esnafı kapalı oldukları sürece kira ödemeyecek
YEREL HABERLER Koçarlı esnafı kapalı oldukları sürece kira ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın’da durak ve yollar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Aydın’da durak ve yollar dezenfekte ediliyor
(Görüntülü) Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi aldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X