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AK Partili Yavuz; “Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz”

İHA

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Partili Yavuz; “Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz” dedi.
31 Mart’ın unutulmaması gereken tarihi bir gün olduğunu işaret eden Metin Yavuz, “31 Mart olayı; hasta adamın son demlerinde İngiliz emperyalizmin emellerine karşı en büyük engelin ortadan kaldırılması için yapılmış dış mihraklarla iş birliği yapan içerideki hainlerin kullanıldığı yakın tarihin en feci hadiselerinden biridir. Osmanlı’ya karşı oynanan çok büyük bir oyundu ve bu oyunun içinde İngilizler, dış mihraklara bağlı bazı hain gayri Müslümler, o dönemin dindar görünen ve Avrupa’da eğitim almış aydın görünen hainleri vardı. Amaç; İngilizlerin Ortadoğu’daki enerji oyunlarını bozan, Yahudilere Filistin’i vermeyen, Anadolu’dan Mezopotamya ve Arap yarımadasına, yurdun dört bir yanına demiryolları döşeyen büyük satranç ustası Abdülhamit Hanı devirmekti.Bundan dolayıdır ki, 31 Mart vakası Selanik'ten gelerek kendilerine 'Hareket Ordusu' adını veren hainlerin, dünya siyasetinde denge politikalarıyla yeniden varım dedirten, düveli muazzamayı dize getiren Padişah Sultan 2. Abdülhamid Hanı devirerek yerine Sultan Reşad'ı geçirdikleri düpedüz kanlı bir darbedir. Ogün için Abdülhamid gitsin her şey düzelir demişlerdi ama düzelmediği gibi elde olan ne varsa gitti. Çünkü, alçaklar sıkıyönetim ilan ettikleri İstanbul’da bir hafta boyunca Yıldız Sarayı'nın kıymetli eşya ve hazineleri başta olmak üzere şehrin neyi var neyi yok her şeyi yağmaladılar. Her dönem olduğu gibi en kolay kullandıkları argüman dini her şeye ve şer’e alet eden çevrelerdi. Bundan yaklaşık bir asır önce oynanan oyunun benzerlerini tekrar yapmaya çalışıyorlar. 31 Mart’ta Sultan Abdülhamid Hanı devirmek isteyen ‘Şeriat isterük’ diyenlerle; günümüzün büyük satranç ustası Büyük Usta Başkan Recep Tayip Erdoğan’ı, Gezi’de ‘Laiklik isterük’ diyerek devirmek isteyen zihniyet aynı zihniyettir” diye konuştu.

“Yani aynı düveli muazzamanın bugünkü versiyonları, 31 Mart olayına Gezi eylemleri, 15 Temmuz hain kalkışması gibi benzer oyunlarla Başkan Erdoğan’ı yıkmaya çalıştılar, çalışacaklardır” diyen Yavuz, şöyle konuştu:
“Sultan Abdülhamid’e ve Başkan Erdoğan’a karşı oynanan bu oyunlara baktığımızda aslında ikisi de Türk vatanına çekilmiş dış destekli operasyonlardır. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Bu inşallah olmayacak. Allah birlik ve beraberliğimizi muhafaza etsin. Ders alınsaydı tekerrür mü ederdi diye Milli Şairimiz Mehmet Akif’in ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’ dizelerinde de ifade ettiği, ‘Bir milletin arasına bölücülük girmediği müddetçe düşman giremez. Milletin fertleri aynı fikirle hareket ettiği takdirde o milleti silâhla sindirmek, yok etmek mümkün değildir’ sözlerinden ders alarak, Millet olarak şu sözü veriyoruz; 31 Mart vb. olaylara asla pabuç bırakılmayacak. Başkan Erdoğan’a olan güveni ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aziz milletimizin birliği ve beraberliği ile yerli ve yabancı hainlerin her zaman hakkından gelinecektir”

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