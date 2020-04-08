Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Aydın’da gece yarısı hastaneden firar eden karantina altındaki Korona virüslü bir şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri şahsı yakalayıp hastaneye getirmek için adeta zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre; Gece saat 02:00 sıralarında Devlet Hastanesi’nde karantina altında tutulan hastalardan 43 yaşında M.S. isimli hastanın yerinde olmadığını tespit eden görevliler hastayı hastanede bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, bir yandan Aydın şehir merkezinde ararken diğer yandan da jandarma şahsın ikamet ettiği Efeler ilçesine bağlı köyün yolunda uygulama başlattı. Arama çalışmaları devam ettiği sırada şahısın sabaha karşı yeniden hastaneye gelmesi ile güvenlik güçleri çalışmalara son verirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.