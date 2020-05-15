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Kuşadası’na bir yılda 14 bin 250 metrekare yeşil alan kazandırıldı

İHA

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park yapım ve peyzaj çalışmaları kapsamında kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin farklı noktalarına son bir yıl içinde 1010 ağaç dikilirken 14 bin 250 metrekare de yeşil alan kazandırıldı.

Kuşadası’na bir yılda 14 bin 250 metrekare yeşil alan kazandırıldı

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park yapım ve peyzaj çalışmaları kapsamında kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin farklı noktalarına son bir yıl içinde 1010 ağaç dikilirken 14 bin 250 metrekare de yeşil alan kazandırıldı.

Bir yıl içerisinde kente 8 yeni park alanı kazandıran Kuşadası Belediyesi, çalışmalarını “Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürdürülen park yapım ve yenileme çalışmaları, Kuşadalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını gerçekleştirdiği 8 yeni parkın yapımını kısa sürede tamamlayarak hizmete açan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan da tek yön uygulaması kapsamında yeniden düzenlenen yol ve kavşakların yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Şevki Hasırcı Meydanı’nda bulunan Salih Killi Parkı’nı bütünüyle yenileyerek kullanıma açtı. Uzun yıllardır bakımsız kalan park, yerleştirilen oturma grupları, aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi ve vatandaşların dinlenip çay, kahve içebilecekleri büfe ve özgün peyzaj çalışması ile modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Dağ Mahallesi’ne Muzaffer İzgü parkı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Dağ Mahallesi Deniz Sokak’taki parkın yapımını tamamladı. Aynı sokaktaki Sevil Yaşar Altaş Evi’nde Kuşadası Belediyesi ile KEGEV işbirliğiyle açılması planlanan Çocuklar için Dijital Kütüphane projesinden esinlenerek hazırlanan parka 2017 yılında yaşamını yitiren Türk çocuk kitabı yazarı Muzaffer İzgü’nün ismi verildi. Mimari çizimleri Etüt Proje Müdürü Burak Aran tarafından yapılan, peyzaj detayları ise Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Filiz Sirer tarafından hazırlanan Muzaffer İzgü Parkı’nın içerisinde çocuk oyun grubu, oturma grupları, yürüyüş yolları, yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alıyor. Kullanıma hazır olan parkın çocuk oyun grubu korona virüs tedbirleri kapsamında monte edilmedi.

Gürhan İnan Parkı yenileniyor
Kuşadası Belediyesi tarafından Türkmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde yer alan Gürhan İnan Parkı’nda başlatılan yenileme çalışmaları ise devam ediyor. Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde geçekleşen alt ve üst yapı çalışmalarına ek olarak planlanan park yenileme çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Zemin düzenleme ve hafriyat çalışmaları devam eden parkta kauçuk zemin üzerine kurulacak çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi ve yeşil alan yer alacak.

1010 ağaç dikildi
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park yenileme çalışmalarının yanı sıra kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Camikebir Mahallesi, Kemal Arıkan Caddesi üzerinde bulunan 250 metrekarelik boş alan yeşillendirilirken kentin farklı noktalarına 1010 ağaç dikildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ayrıca, bir yıl içerisinde 300 bin 440 metrekare yeşil alanda ot temizliği yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park yapım ve yenileme çalışmalarını yanı sıra kent merkezinde yaşanan trafik sorunun çözmek amacıyla yaşama geçirilen tek yön uygulaması kapsamında yeniden düzenlenen 8 kavşağın peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçirilen kavşak düzenlemeleri büyük beğeni ile karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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