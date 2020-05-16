Aydın’da konut satışları yüzde 64,5 azaldı

Aydın’da, konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 oranında azalarak 818 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde konut satışları yüzde 64,5 azaldı.



Aydın’da konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 oranında azalarak 818 oldu. Bu satışların 208’i ilk satış, 610’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 6 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 1,9’luk payla 14. sırada yer aldı.



Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında azalış göstererek 331 oldu. 331 ipotekli satışın 90’ı ilk satış, 241’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 17 bin 88 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,9 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 40,5 olarak gerçekleşti.



Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,1 oranında azalış göstererek 487 oldu. Bu satışların 118’i ilk satış, 369’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 25 bin 695 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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