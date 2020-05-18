Aydın’da “19 Mayıs TFT Turnuvası” düzenlenecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aydın ESpor İl Temsilciliği koordinatörlüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Teamfight Tactics (TFT) turnuvası düzenlenecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korona virüsü tedbirleri kapsamında pandemi döneminde evde kalan gençlere dijital ortamda ulaşmaya devam ediyor. Pandemi dönemi sürecinde bir çok online etkinlik gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs 2020 19.19’ da başlayacak olan TFT turnuvasını Aydın ESpor İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirecek.

19 Mayıs TFT Turnuvasına başvuru yapıldıktan sonra ESpor İl Temsilcisi yetkilileri iletişime geçerek yapılacak işlemler ile ilgili bilgilendirme yapacak.

TFT turnuvası sonucunda derece elde eden sporculara çeşitli ödüller takdim edilecek. İlk üç derece elde eden sporculara ESpor İl Temsilciliği tarafından para ödülü, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya, eşofman takımı, satranç seti, tshirt ve spor çantası hediye edilecek.

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