Aydın'daki JES yatırımcılarından korona virüs salgınıyla mücadeleye anlamlı destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'daki JES yatırımcılarından korona virüs salgınıyla mücadeleye anlamlı destek

İHA

Aydın'daki JES yatırımcılarından korona virüs salgınıyla mücadeleye anlamlı destek

Türkiye'nin geleceğini düşünerek Aydın’da yatırımlarına devam eden Jeotermal Enerji Santrali (JES) işletmeleri, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde kullanılmak üzere tıbbi cihaz bağışladı.

Gerçekleşen destekle ilgili bilgi veren JESDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şişman, “Ülkece, dünyayla birlikte zor bir sınavdan geçiyoruz. Jeotermal elektrik santral yatırımcıları olarak hepimizin önceliği insan sağlığı, bu mücadele için katkı ve güç birliği. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanemizde kullanılmak üzere ventilatör ve videolaringaskop cihazlarını bağışlayarak destek olmak istedik” dedi.
JESDER Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Durmuş da, “Biz Aydın ili yatırımcıları olarak insan sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle bu süreçten en az kayıpla çıkabilmemiz için doğru ihtiyaçları tespit etmeye gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda binlerce gıda kolisi hazırlığımızı da tamamlayıp ilgili makamlarımıza teslim ettik. Hep birlikte bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise, "Haftalardır büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele veren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık görevlilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreci milli birlik ve dayanışma içinde kısa süre içinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Devletimiz salgının ilk gününden itibaren gerekli her türlü önlemi alıyor, Aydınlı yardımsever iş insanlarımız, hemşerilerimiz de seferber oluyor. Bugün Aydınlı JES yatırımcılarımızın Covid19 mücadelesinde büyük yardımı olacak sağlık ekipmanı bağışları ile daha da güçlendik. Kendilerine destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, şunları kaydetti:
"Ülkemizde Covid19 vakasının ilk görüldüğü günden itibaren sağlık neferlerimiz kahramanca hizmet vererek, iş insanlarımız ve vatandaşlarımız doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için yarışarak, çocuklarımız ise yaptığı resimler, çektiği videolarla bu sürece destek verdiler. Bugün Aydınlı JES yatırımcılarımızın katkılarıyla Kovid19 mücadelesine karşı daha da güçlendik. İlk günden itibaren bu sürece destek olan herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da 7571 firma 40 bin çalışanı için KÇÖ’ye başvurdu
YEREL HABERLER Aydın’da 7571 firma 40 bin çalışanı için KÇÖ’ye ...
Aydın’da TFT turnuvasına büyük ilgi
YEREL HABERLER Aydın’da TFT turnuvasına büyük ilgi
Akbük’te demokrasi örneği sergilendi
YEREL HABERLER Akbük’te demokrasi örneği sergilendi
Melisa'nın bayram sevinci bir kat daha arttı Aydın MHP'den tekerlekli sandalye hediyesi
YEREL HABERLER Melisa'nın bayram sevinci bir kat daha arttı Aydın ...
Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarına estetik dokunuş
YEREL HABERLER Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarına estetik dokunuş
Kaymakam Yalçın, şehit ve gazi ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın, şehit ve gazi ailelerini unutmadı
Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor Alıcık; ‘Devletimize, Nazilli'ye hizmetleri için teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör ...
Kuşadası, yazlıkçıların akınına uğradı
YEREL HABERLER Kuşadası, yazlıkçıların akınına uğradı
Evin duvarı yıkıldı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Evin duvarı yıkıldı, faciadan dönüldü
Kuşadası’na araç akını sürüyor Gün içinde Kuşadası’na 15 binin üzerinde araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’na araç akını sürüyor Gün içinde Kuşadası’na ...
Kuşadası’nda durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve ...
Süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti kaza ayırdı
YEREL HABERLER Süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti kaza ayırdı
Kuşadası'nda zehirli aslan balığı görüldü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda zehirli aslan balığı görüldü
Kuşadası Belediyesinden kaçak moloz ve hafriyata fotokapanlı önlem
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesinden kaçak moloz ve hafriyata ...
Aydın’da Kovid-19 tedavisinde bir ilk İlk kez iki tedavi bir arada uygulanan hasta sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Aydın’da Kovid-19 tedavisinde bir ilk İlk kez iki ...
Kuşadası’nda doğaya uyumlu özgün peyzaj tasarımları beğeniliyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda doğaya uyumlu özgün peyzaj tasarımları ...
Yaşlı çınarların sıcak yemekleri evlerine kadar getirildi
YEREL HABERLER Yaşlı çınarların sıcak yemekleri evlerine kadar ...
Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Başkan Çerçioğlu: “Her işin başı sağlık”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: “Her işin başı sağlık”
Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide ...
Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü
ADÜ, ‘En Fazla Avrupa Patent Belgesi’ne sahip üniversiteler arasına girdi
YEREL HABERLER ADÜ, ‘En Fazla Avrupa Patent Belgesi’ne sahip ...
Nazilli'de din görevlileri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Nazilli'de din görevlileri kan bağışında bulundu
Başkan Elbir: Bayramda incinen gönülleri tamir etmeliyiz
YEREL HABERLER Başkan Elbir: Bayramda incinen gönülleri tamir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X