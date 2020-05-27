JESDER Başkanı Şentürk: "Aydınlıları jeotermal kaynaklarımızla ısıtmaya hazırız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JESDER Başkanı Şentürk: "Aydınlıları jeotermal kaynaklarımızla ısıtmaya hazırız"

İHA

JESDER Başkanı Şentürk: "Aydınlıları jeotermal kaynaklarımızla ısıtmaya hazırız"

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), Aydın'daki yatırımlarını ve desteklerini aralıksız devam ettiriyor.
Aydın'da toplam 29 santral ve 790 Mw kurulu güç ile bölgenin elektrik enerji ihtiyacının 2,5 katı oranında enerji arzı sağlayan JESDER üyesi şirketler, ısıtma ve sıcak su alanında da hizmete hazır olduklarını duyurdu. Yenilenebilir enerji konusunda hayata geçirdikleri yatırımlar, projeler ve yürütülen çalışmalarla Türkiye'yi jeotermalde ABD, Endonezya, Filipinler'in ardından dördüncü sıraya taşıyan jeotermal enerji sektörü, farklı alanlarda desteklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Aydın’da uzun yıllardır devam ettirilen yatırımlarla, Aydın’ın Türkiye'nin yenilenebilir enerji üslerinden biri olması için çalışmaya devam eden JESDER üyeleri, şimdi de sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hanelerin ve seraların ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, yaptığı açıklamada; "JESDER olarak bugüne kadar Manisa’da 10 bin, Afyon’da da 25 bin konutun ve binlerce dönüm seranın ısı ihtiyacını jeotermal kaynaklardan karşıladık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Manisa, Denizli ve Aydın’da devam eden yaklaşık 3 bin dönüme yakın seranın ısıtılması ile ilgili çalışmalarımız tüm halkımız tarafından bilinmektedir. Bu çalışmalar sonlandığında 5 bin vatandaşımız iş ve ekmek sahibi olacaktır. Aydınlı hemşerilerimizin de ısıtma giderlerini unutmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerimizden talep almak üzere teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Hanelerin yıl içerisindeki gider kalemlerinin başında ısıtma bedeli yer alıyor. JESDER olarak Aydın'da 29 santral ile hizmet veriyoruz. Uzun yıllardır Aydın'da hemşirelerimiz ile birçok başarı elde ettik. Kazancımızı yine burada yatırıma dönüştürdük. İstihdamımızı artırdık. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik. Aydın’ın ısınmasında yeni bir dönem başlatmak niyetindeyiz. Bugüne kadar 35 bin konutun ve yüzlerce dönüm seranın ısı ihtiyacını jeotermal kaynaklardan karşılayan JESDER üyeleri, Aydın’ın tamamında Yerel Yönetimlerimiz ile birlikte bunu sağlamaya hazır” dedi.

“6 milyon konut ve serayı ısıtılabiliriz”
Aydın’ın JESDER üyelerinin yatırımı için önemli bir yerde olduğunu hatırlatan Şentürk, “Aydın’da toplam 29 santral ve 790 Mw kurulu güç ile hizmet veriyor, bölgenin elektrik enerji ihtiyacına hatırı sayılır miktarda enerji arzı sağlıyoruz. Kurulu güç kapasitemiz 70 MWe olan Salihli’de yıllık 560 GWh elektrik üretimiyle ve ilçemizin konut ısıtma sisteminin ihtiyacı olan jeotermal ısıtma projemizle evlere, iş yerlerine ulaşıyor. JESDER olarak bugüne kadar Manisa’da 10 bin, Afyon’da da 25 bin konutun ve binlerce dönüm seranın ısı ihtiyacını jeotermal kaynaklardan karşıladık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Manisa, Denizli ve Aydın’da devam eden yaklaşık 3 bin dönüme yakın seranın ısıtılması ile ilgili çalışmalarımız tüm halkımız tarafından bilinmektedir. Bu çalışmalar sonlandığında 5 bin vatandaşımız iş ve ekmek sahibi olacaktır. Aydınlı hemşerilerimizin de ısıtma giderlerini unutmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerimizden talep almak üzere teknik hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Jeotermal enerjinin potansiyeline de değinen Şentürk, şunları ekledi:
“Sadece Batı Anadolu’daki kaynaklarımızdan 30 bin MW’lık termal potansiyel ile 6 milyon eş değer konutun veya seranın ısıtmasını sağlayabiliriz. Türkiye bugün konut ısıtmada jeotermal kaynaklarını kullanarak, konut ısıtmada yüzde seksen mertebelerine ulaşabilecek potansiyele sahiptir.”

“Tek yürek hareket etmek istiyoruz”
Aydınlı yerel yönetimlere çağrıda bulunan Ufuk Şentürk, şöyle konuştu;
“Bu projenin hayata geçirilmesi kapsamında yerel yönetimler en önemli paydaşımız. JESDER üyeleri olarak yerel yönetimlerle tek yürek halinde hareket ederek, halkımıza bu faydayı sunmak istiyoruz. En kısa sürede hemşerilerimizin ısıtma giderlerini unutmasını istiyoruz. Isıtma giderlerini gıdaya, çocuklarının eğitimine, farklı alanlara ayırmasını istiyoruz. Aydındaki tüm yerel yönetimlerimizi bu önemli proje için iş birliğine davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler’de 153 camide Cuma namazı kılınacak
YEREL HABERLER Efeler’de 153 camide Cuma namazı kılınacak
Metin Yavuz; “Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yılı”
YEREL HABERLER Metin Yavuz; “Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 ...
Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi ...
Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya
YEREL HABERLER Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten ...
Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni değiştirmiştir”
YEREL HABERLER Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni ...
Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı
YEREL HABERLER Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine ...
Aydın bayram boyunca sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Aydın bayram boyunca sessizliğe büründü
Nazilli Vefa grubu bayramda da vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Nazilli Vefa grubu bayramda da vatandaşın yüzünü ...
Kuşadası’nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah ve mermi ...
Efeler Belediyesi personeli bayramlaştı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi personeli bayramlaştı
Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ...
Kaymakam Yücel, vefa grubunun bayramını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Yücel, vefa grubunun bayramını kutladı
Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül oldu
YEREL HABERLER Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül ...
Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül oldu
YEREL HABERLER Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül ...
Aydın'da çiftlikteki yangın 9 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Aydın'da çiftlikteki yangın 9 saatte söndürüldü
Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
40 yatçı bayramı Kuşadası’nda marina içinde izole şekilde geçiriyor
YEREL HABERLER 40 yatçı bayramı Kuşadası’nda marina içinde izole ...
Didim Devlet Hastanesi yöneticilerinden bayram ziyareti
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi yöneticilerinden bayram ...
Aydın’daki çiftlikte samanlar alev aldı
YEREL HABERLER Aydın’daki çiftlikte samanlar alev aldı
Otomobille askeri tugaya girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille askeri tugaya girdi: 1 yaralı
Cami ile hilal buluşması mest etti
YEREL HABERLER Cami ile hilal buluşması mest etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X