Didim açıklarında lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

Bir koca dehşeti daha!

'55 yaş için hiç fena değil'

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<br>Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.<br>Devriye görevi yapan Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında Taşburun mevkii açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 33'ü Afganistan, 9'u İran ve 1'i Irak uyruklu 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler karaya çıkarıldı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK<br>2020-06-02 18:19:54<br>

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