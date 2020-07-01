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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydınİzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada S.E. idaresindeki 20 NB 625 plakalı otomobil ile Mehmet Özkaya (39) idaresindeki 09 ACH 396 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mehmet Özkaya idaresindeki otomobil takla attı. kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan S.E. ve S.F. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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