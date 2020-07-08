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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artık vatandaş hangi hastaneye giderse gitsin tedavisi kaldığı yerden devam edecek

İHA

Aydın'da yaklaşık 11 ay önce göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'ün çalışmaları sonucu il genelindeki tüm hastaneler ortak bir bilgi sistemine kavuştu. Yeni sistem ile artık hastalar her gittikleri hastanede yeniden film çektirip tahlil vermek zorunda kalmadan tedavileri kaldıkları yerden devam edecek.

Artık vatandaş hangi hastaneye giderse gitsin tedavisi kaldığı yerden devam edecek

Aydın’da yaklaşık 11 ay önce göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz’ün çalışmaları sonucu il genelindeki tüm hastaneler ortak bir bilgi sistemine kavuştu. Yeni sistem ile artık hastalar her gittikleri hastanede yeniden film çektirip tahlil vermek zorunda kalmadan tedavileri kaldıkları yerden devam edecek.
Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bilgiye hemen ulaşmanın hayati önem taşıdığını ve bu sistem ile vakit ve nakit kaybı olmadan hastaların tedavisine hengi hastanede olursa olsun kaldığı yerden devam edileceğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bu sistem ile devletin kasasında yaklaşık 36 ayda 1 milyon Türk Lirası maddi kazanım 5 milyon lira da tasarruf sağlanacağını belirtti.
Göreve geldiği ilk günden bu yana il genelindeki tüm hastanelerde ciddi bir yatırım ve yeniliğe giden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, en önemli çalışmalardan biri olan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerini (SBYS) tek yazılım ile aynı veri tabanında birleştirip, tüm ili bir noktadan yönetmeye başladıklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bu sistemin sadece ekonomik değil vakit açısından da çok ciddi kazanımlara sağladığını belirten İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, “Bu sayede; Vatandaşlarımızın yapılan tedavi surecinde ilimizde hangi hastanemize giderse gitsin tedavisi kaldığı yerden devam edecektir.
Hastalarımızın hastanede yapılan laboratuvar tetkik ve çekilen Röntgen, MR, Ultrason, Tomografi görüntülerinin bir başka hastanemizde tekrar çekilmesine gerek kalmadan görüntülenebilecektir.
Hastalarımız ilimizde hangi hastaneye giderse gitsin web sayfamızdan bütün ildeki sonuçlarını alabilecektir” dedi.
“Hem kolaylık, hem tasarruf hem de maddi kazanım sağlayacak”
Günümüzde en kıymetli şeylerden birinin de bilgi olduğunu ve bilgiyi net ve kısa sürede ulamanın hayati önem taşıdığını belirten İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz; “Daha önceden sağlık tesislerimizce ayrı ayrı tedarik edilen Bilgi Yönetim Sistemi, merkezi olacak şekilde yapılandırılması neticesinde tek bir birim fiyat oluşturularak 36 ay için 1 milyon TL maddi kazanım sağlanması öngörülmüştür. Sağlık tesislerimize başvuran vatandaşların her türlü sağlık verilerine hekimlerimizce ulaşılması daha kolay olacağından mükerrer olabilecek tetkik ve görüntüleme istemlerine yer verilmeyecek, dolayısıyla takriben 5 milyon TL civarında tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca hastaların MR ve BT görüntülemelerinde gereksiz yere radyasyon alması ve zaman kaybı yaşamadan tedavi sürecinin başlatılması imkanı sağlanacaktır.
Başta mali yükümlülükler açısından önem arz eden her türlü kayıp kaçağın önlenmesi veya en aza indirilmesi sağlanabilecektir. Hizmete esas faturalandırma esasları, birim fiyat güncellemeleri gibi düzenlemeler merkezi olarak yapılabilecek böylece bir işlemin aynı anda birden çok merkezde eş zamanlı yapılarak farklı veya eksik uygulamaların da önüne geçilmiş olacaktır. Kurumsal düzeyde sunulan başta insan kaynaklarına yönelik hizmetler olmak üzere, birçok idari faaliyet ve hizmetlerin üretimi, kontrolü, sunumu ve gerektiği halde raporlanması süreci kurallar bütünü içerisinde sistematikleştirilerek farklı uygulamaların önüne geçilmiş olacaktır. Böylece kurumsallaşma düzeyinde artış sağlanacaktır” diye konuştu.
Bu sistem ile tüm sağlık tesislerinde üretilen veri, bilgi ve istatiksel parametreler, oluşturulan bilgi ekranları üzerinden anlık olarak izlenebileceğini de kaydeden Sağlık Müdürü Açıkgöz, “Afetler, salgın hastalıklar gibi toplumsal olayların tek bir noktadan yönetilmesi, stok, satınalma, personel yönetim süreçleri gibi birçok sürecin dinamik bir şekilde tamamının izlenmesi ve yönetilmesini sağlayacaktır. Karar alma süreçlerinin önemli bir bileşeni olan sağlık istatistiğinin izlenmesi, toplanması, analiz edilerek yorumlanması daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilecektir” diyerek hekim ve diğer sağlık çalışanlarının hastane dışından da sisteme güvenli bir şekilde erişim sağlayarak iş süreçlerine uzaktan da devam edebileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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