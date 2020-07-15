Söke'deki yangına 4 helikopter, 20 arazöz müdahale etti

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi sınırları içindeki makilik alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının da bulunduğu ve sarp kayalık olan alandaki yangına güçlükle müdahale edilebildi.

Arazi koşullarının zorlu olduğu alana 4 helikopter ve 20 arazözün yer aldığı ekiplerce müdahale edildi. Yangın rüzgar ve çam kozalaklarının da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın saatler sonra kontrol altına alınabilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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