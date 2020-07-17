PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerine bu sabah operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-07-17 15:13:35
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