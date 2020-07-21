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Kuşadası'nda "Domuz Sürek Avı" tepkilerine, avcılar kulübü başkanı cevap verdi

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde izni alınan ve daha sonra iptal edilmesine rağmen hayvan severler tarafından tepkiyle karşılanan domuz sürek avı hakkında, Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Sarıoğlu açıklama yaptı.

Kuşadası'nda "Domuz Sürek Avı" tepkilerine, avcılar kulübü başkanı cevap verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde izni alınan ve daha sonra iptal edilmesine rağmen hayvan severler tarafından tepkiyle karşılanan domuz sürek avı hakkında, Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Sarıoğlu açıklama yaptı.
Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Kuşadası'nda doğal yaşam alanları daralan yaban domuzları, yiyecek bulmak için sürü halinde şehir merkezine inmeye başlamasının ardından, Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü gelen şikayetler üzerine yaban domuzlarının avlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren yetkililer, domuzların vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını gerekçe göstererek avlanmasına izin verdi. Kararda; 'Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün başvurusu üzerine müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede, bahse konu olan mevkilerde yaban domuzu popülasyonundaki aşırı artış sonucu, yaban domuzlarının yiyecek bulmak için meskun mahallere geldiği ve güvenlik riski oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerekli güvenlik kurallarına uyularak, Kuşadası Devlet Avlağı'nda, Yavansu, Değirmendere, Bayraklıdede ve Davutlar mahallerinde yerleşim yerlerinin en az 300 metre dışında olmak koşuluyla mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı izni verilmiş olup, sürek avı yapacak ekibin sorumluluğuna da Mustafa Sarıoğlu getirilmiştir" denildi.
02 Temmuz 2020 tarihli olan iznin iptal edilip gerçekleşmemesine rağmen bazı haber siteleri ve sosyal medya tarafından gündeme getirilen yazıyla ilgili Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Sarıoğlu Basın toplantısı düzenleyerek açıklama gerçekleştirdi.
Sarıoğlu yaptığı açıklamada, “Domuz avı yapmak için yedinci ayın 5’ i ve 15’ i için sürek izni aldık. Peki neden aldık, yerel halkımız ve çiftçilerimizden gelen büyük istekler nedeniyle. Başvurular sonucunda Aydın Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne domuz sürek avı için dilekçe verdim. Domuz sürek avı içinde bize izin verildi. Fakat gerçekleştirmedik. Aldığımız izinde mecburen adres ve bölge ismi yazmamız gerekiyor. Alınan izinde Ege Mahallesi'nin ismi olmamakla birlikte Kuşadası Devlet Avlağı sınırları içinde bulunan, Yavansu ve Değirmendere, Mahalleleri mevcuttur. 4911 sayılı kanunla bize verilen yetkide yerleşim yerlerine en az 300 metre dışında yapmamız lazım. Biz yapmış olsaydık dahi bu kanunlara uyuyoruz. Domuz popülasyonu çoğaldı. Bir şekilde bu domuz avının yapılması lazım. Ayrıca biz bu domuz avını 30 yıldan beri yapıyoruz. Tabi bunlar kanunlar çerçevesinde. Kanunun dışına çıkmak yok. Bazı haber siteleri ve sosyal medya tarafından biz Ege Mahallesi'nde evlerin ye yerleşim alanlarının içinde sürek avı yapılacak gibi gösterildi. Fakat biz yerleşim yerleri içinde böyle bir organizasyona girmeyiz zaten.
İzni verilen ve gerçekleştirmediğimiz av için, çarptırılarak avcı camiasına yönlendirilen bu suçlamaları kınıyoruz. Bu saatten sonrada gerçekleştirmediğimiz av iznini ve bundan sonrada bu tür bir av organizasyonu düşünmüyoruz. Av sezonu açıldığında duruma göre değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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