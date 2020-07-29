Kaymakam Arısoy LGS’de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

LGS’ye bu yıl Nazilli ilçesinde 2 bin 255 öğrenci girdi. İlçede 36 öğrenci 465 üzeri puan alarak, yüzde 0,06 ve 0,81 aralığında, 219 öğrenci de 400 ve 464 puan alarak yüzde 8'lik dilimde kendine yer buldu.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, dereceye giren öğrencileri ve ailelerini makamında kabul ederek, ödüllendirdi. Kaymakam Arısoy, öğrencilere gelecek hayatlarında başarılarının devamını dileyerek bu başarıda emek sahibi olan ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

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