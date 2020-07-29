Başkan İnal’ın Kurban Bayramı mesajı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Bayramlarda kardeşliğin ve millet olma şuurunun pekiştiğine değinen Başkan İnal, mesajında bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesini diledi.

Kurban Bayramı’nda paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Başkan İnal "Dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu günlerde; sıkıntı ve kaygılarımızdan uzaklaşarak, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hâkim olduğu bir havayı hep birlikte teneffüs etmeyi umut ediyorum. Bayramlar insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan günlerdir. Manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, yardımsever halkımızın, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum. Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız. Bu vesile ile vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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