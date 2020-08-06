Başka Öndeş, semt pazarında vatandaşlara korona virüs uyarısında bulundu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda bulundu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Perşembe günleri kurulan Germencik Semt Pazarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler dileyen Öndeş, halk sağlığını korumak için korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda gerekli uyarılarda bulundu. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda esnaf ve vatandaşlara ricada bulunan Öndeş, tehlikenin devam ettiğini, normalleşme sürecinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Öndeş’e CHP Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş eşlik etti. Öte yandan yapılan hizmetlerden dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını ifade eden vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür ederek, iyi çalışmalar diledi. Germencik Belediyesi Giyim Bankasını da ziyaret eden Öndeş, halk arasında pembe melekler olarak bilinen Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleriyle sohbet etti, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Öndeş, “Tedbiri elden bırakmamalıyız”

Semt pazarı ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Korona virüs tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekti. Öndeş “Koronavirüs pandemisine yönelik uygulanan normalleşme sürecinin bizleri yanıltmaması gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları, belli bir yaş grubu ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yönelik uygulanan kısmi kısıtlamalar gevşetildi. Ancak bu süreçte artık iç içe olduğumuz için daha dikkatli olmalı özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Sağlığınız bizim için kıymetli dedik ve Germencik Belediyesi olarak pandemi sürecinin ilk gününden bugüne öncü ve geniş çaplı çalışmalara imza attık ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da alınan karar ve tedbirlere uymasını rica ediyorum. Karşılıklı iş birliği ve anlayışla ancak bu pandemiyi atlatabiliriz. Sağlıklı günler dilerim” dedi.

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