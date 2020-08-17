Nazilli Belediye Başkanı 1. Koçarlı Belediye Başkanı 3. seçildi

Özel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ anketinde Ege Bölgesi’nin en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı yüzde 59,5 oy ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan oldu. Aynı firmanın yaptığı Yerel Yönetimler Performans araştırmasında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise en başarılı İlçe Belediye Başkanları arasında 3. sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ anketinin sonuçlarına göre; Ege Bölgesi’nin en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı yüzde 59,5 oy ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan oldu.

Firma tarafından 30 büyükşehirde, 0115 Ağustos tarihleri arasında 23 bin 200 katılımcı ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirdiği belirtilen ankette yüzde 56 Başarı oranıyla 17 ilçe içerisinde Koçarlı Belediye Başkanı da 3. Sırada yer aldı.

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla daima halkla omuz omuza hizmet ettiklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Makam odasında değil halkın içinde belediyecilik anlayışına sahibiz ve Allah’ın izniyle sahip olmaya hizmet etmeye, proje üretmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz bu bir yılda hayata geçen projelerimiz ve hizmetlerimiz sadece fragmandı kalan sürede Koçarlımız, marka ilçe olarak anketlerde yerini alacak” dedi.

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