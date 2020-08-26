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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel’den Muharrem ayı mesajı

İHA

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Alevi inancında yas ve matem ayı olarak nitelendirilen Muharrem ayının tüm insanlığa, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Başkan Ömer Günel "Yeni Kerbelalar yaşanmasın" dedi.

Başkan Günel’den Muharrem ayı mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Alevi inancında yas ve matem ayı olarak nitelendirilen Muharrem ayının tüm insanlığa, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Başkan Ömer Günel “Yeni Kerbelalar yaşanmasın” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Alevi, Şii, Bektaşi ile Caferi inançlarında matem ayı olarak nitelendirilen, Muharrem ayıyla ilgili duygu ve düşüncelerini bir mesaj olarak yayınladı. Başkan Ömer Günel’in barış ve kardeşlik temasıyla kaleme aldığı mesaj, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası’na da dev bir afiş olarak asıldı.
Muharrem ayının yas ve matemi temsil ettiği kadar hoşgörü ile paylaşımı da anlattığını ifade eden Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimiz arasında asla ayrım yapmadık. Vatandaşlarımızın, dinine, mezhebine, etnik kökenine, siyasi düşüncesine ve özel tercihlerine saygı duyduk. Her düşünceye eşit yaklaştık. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı toplumumuz için büyük önem arz eden bir aydır. Muharrem ayı bu toplumun büyük bir çoğunluğunun, kabul ettiği ve gereklerini yerine getirdiği özel bir dönemdir. Hicri takvimde yılın ilk ayı olarak geçen Muharrem, Kerbala Olayı’nın ardından yas ve matemi içine katmıştır. Hepinizin bildiği gibi, Kerbala Olayı’nda Hz Hüseyin ile birlikte 71 can katledilmiştir. Acıları bugün hala toplumumuzun büyük bir kısmı tarafından yaşanmaktadır. Biz bu ülkenin sosyal demokratları olarak geçmişten bugüne kadar yaşanan Kerbela ve benzeri vakaların karşısında olduk. Sivas’ı da unutmadık, Maraş’ı da. Hocalı da bugün hala yüreklerimizi yakıyor, Ankara Garı da. Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının tüm insanlığa barış kardeşlik, hoşgörü getirmesi ve bir daha Kerbelaların yaşanmamasını dilerim” diye konuştu.
Belediye Başkanı Ömer Günel’in Muharrem ayı ile ilgili temennilerinin toplumun içerisindeki farklı düşünce ve kesimleri bağlayıcı bulduğunu belirten Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, “Muharrem ayı, özellikle Alevilik için büyük önem arz eder. Aleviler bu günlerde sessiz sedasız oruç tutuyorlar. Meseleyi yememe, içmeme meselesi olarak görmüyorlar. Yas tutuyorlar. Mazlumun, haksızlığa uğrayanın, katledilenlerin yasını tutuyorlar. Bu sene pandemi nedeniyle Muharrem ayı etkinliklerimizi yapmamaya karar verdik. Fakat Aşure günü organizasyonumuz olacak. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in Muharrem ayı nedeniyle paylaştığı mesaj da bizler için çok değerli” sözlerini kullandı.
Kuşadası’nda Alevi inancına mensup yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığına dikkat çeken Kılınç, “Cemevimizin temelleri 1993’te atıldı. 27 yıldır tamamlanmayan ibadethanemiz için Belediye Başkanımız Ömer Günel devreye girdi. Yaklaşık 4 aydır Cemevimizde kapsamlı bir çalışma devam ediyor. Geçmişte hiçbir belediye başkanı Alevilere Ömer Günel’in verdiği değeri vermemişti. Kendisine Kuşadası’nda yaşayan Alevi toplumu adına teşekkür ederim” dedi.

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