Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı (2)

PLAJ VANDALI İLE AĞAÇ DÜŞMANI AYNI KİŞİYMİŞ
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verip, çöp kutularını denize atan Murat K.'nin, yakın zamanda Ege Mahallesi'ndeki İbrahim Zeki Emgin İlkokulu bahçesindeki 5 ağacı yakan kişinin olduğu ortaya çıktı. Murat K.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 'kamu malına zarar vermek'ten adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası
2020-08-31 15:36:45
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