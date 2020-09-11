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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alıcık, ülküdaşlarını andı

İHA

Başkan Alıcık, ülküdaşlarını andı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Türk Milliyetçiliğine dikkat çekerek “12 Eylül'ü unutmak kendini inkar etmektir” dedi.
40 yıl önce yaşanan 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, darbe döneminde cezalandırılan ülküdaşlarını anarak “Biz, devleti ele geçirenlerin kurduğu göstermelik cunta mahkemelerinde İstiklal Marşı’nı haykırarak milletin istiklaline sahip çıkanlarız” dedi. Demokrasi ve Türk Milliyetçiliğinin ikiz kardeş olduğunu belirten Başkan Alıcık; “51 yıllık şerefli mazisinde demokrasi mücadelesi veren, demokrasinin sürdürülebilir ve güvenilir olması için bedeller ödeyen Türk Milliyetçileri ve Ülkücülerin kutlu kalesi Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM’nin işlemez hale geldiği dönemlerde sorumluluk üstlenmiş, demokrasinin önündeki tıkaçları büyük bir ustalıkla ve titizlikle açmayı bilmiştir. Fikrinden başka silahı bulunmayan pek çok Ülküdaşımız ilki Ruhi Kılıçkıran olmak üzere vahşice şehit edilmiştir. Yapılan sözde yargılama sonucunda Ülküdaşlarımız Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Halil Esendağ, Selçuk Duracık idam edilmiş, nice dava arkadaşımız çeşitli cezalara çarptırılmış ve bazıları da yargılanma sona ermeden ilahi rahmete kavuşmuşlardır” dedi.
“Kara Eylül, Türk Gençliğinin aydınlığında boğulsun”
12 Eylül’de kazandığını sananların 15 Temmuz’da kaybettiklerini belirten Başkan Alıcık; “12 Eylül öncesindeki haklı mücadelemizin meyvelerini candan aziz bildiğimiz Türk milletinin toplamasına müsaade etmeyip ‘Bizim çocuklar kazandı’ diyerek geleceğimizi çalanların gayrimeşru çocukları 15 Temmuz’da bu sefer kaybetti. Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi önderliğinde MilliyetçiÜlkücü Hareket’in duruşu Türk milletimize güven, cesaret vermiştir, vermeye de devam edecektir. Türkiye artık nereden bir saldırı, Türk milletini dize getirmek isteyen bir kalkışma gelecek diye beklemek yerine milli ülküleri ışığında büyük, güçlü Türkiye’yi kurma yolunda önemli adımlar atmaktadır. 12 Eylül'ü unutmak kendini inkâr etmektir. Başta Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş olmak üzere ebediyete irtihal etmiş dava arkadaşlarımızın, gerek 12 Eylül öncesinde verdikleri destansı mücadelede şehadet şerbetini içen, gerekse 12 Eylül’ün idama reva gördüğü her biri ışığımız olan 9 yiğit Ülküdaşımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. O günleri yaşayan ve bugün hayatta olan kıymetli Ülküdaşlarımıza Allah sağlıklı ömürler versin. Kara Eylül, bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan Türk Gençliğinin aydınlığında boğulsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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