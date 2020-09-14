Kuşadası’nda bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam öldü

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde KuşadasıSöke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün Kuşadası’ndan Yaylaköy Mahallesi’ne bisikletiyle giden 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen, bugün sabah saatlerinde bisikletiyle evinden ayrılarak Yaylaköy Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Yokuş çıktığı esnada bir anda fenalaşan Sökmen yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sökmen’in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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