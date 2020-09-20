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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ufresh, virüs düşmanı kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı

İHA

Ufresh, virüs düşmanı kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı

Geçtiğimiz yıllarda kuruyemiş sektörüne giren ve online satışları ile Tükiye’nin önde gelen firmaları arasında yerini alan Ufresh pandemi süreci nedeniyle virüs düşmanı olarak bilinen kuruyemişlerde indirim kampanyası başlattı.
Vücut direncini arttırıcı özelliği ile bilinen Aydın’ın milli ürünü incir ve zeytinyağı dahil olmak üzere tüm ürünlerde Eylül ayı sonuna kadar indirim kampanyası başlattıklarını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, “Eskiden keyif ve damak tadı için tüketilen pek çok kuru yemiş, pandemi sürecinde hekim tavsiyesi ile de tüketilmeye başlandı. Özellikle anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında gösterilen incir ve zeytinyağı başta olmak üzere firma olarak bünyemizde bulunan tüm ürünlerde Eylül ayı sonuna kadar herkesin vücut direncini arttırabilmesi amacıyla indirimli satışlarımız devam edecek” dedi.
Kuru incir, kuru kayısı, zeytinyağı ve hurma ürünlerinden sonra kuruyemiş ürünlerinde online satışları ile sektörde söz sahibi olan Ufresh, Aydın’ın milli ürünü kuru incirin turfanda mevsiminde olması nedeniyle en fazla rağbet gören ürünler arasında olduğunu belirtti.
Her zaman kalite ve lezzet anlayışı ile hizmet verdiklerini ve özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde herkesin kuruyemişlere ulaşabilmesi için indirim kampanyası başlattıklarını kaydeden Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, “”Eylül ayı boyunca www.ufresh.com.tr adresinden yapılan tüm alışverişlerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Bunun yanında 125 TL ve üstü alışverişlerde kargo ücretini de firmamız karşılayacak. İndirim kampanyasından yararlanmak için sepet sayfasında indirim kuponu bölümüne tüketicilerimizin UFRESH10 yazmaları yeterli olacak. İndirim kuponunu Eylül ayının sonuna kadar her siparişlerinde kullanabilecek. Bunun için herhangi bir alt veya üst sipariş limitimiz yoktur. Siparişleri aynı gün içinde hazırlanıp kargoya teslim ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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