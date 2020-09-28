Dijital Eğitim Platformu 'Efeders.tv' ilgi odağı oldu

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın tanıtımını yapacağı Türkiye’nin en kapsamlı dijital eğitim platformu 'Efeders.tv' Ege Bölgesi belediye başkanlarının ilgisini çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un katılacağı proje tanıtım toplantısına çevre illerden belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılacağı bildirildi. Efeler’deki 52 bin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak olan dijital eğitim platformunun içeriğinde Video ders anlatımları, online deneme sınavları ve online kitaplar yer alacak. Efelerli öğrenciler, 'Efeders.tv' dijital eğitim platformuna ücretsiz olarak dağıtılacak şifrelerle ulaşabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata uyumlu şekilde hazırlanan dijital eğitim platformunun şifreleri 5 Ekim tarihinden itibaren Efelerli öğrencilere dağıtılacak. Türkiye’nin en kapsamlı dijital eğitim platformu 'Efeders.tv' , belirlenen mahallelerde açılacak olan Dijital Eğitim Merkezi ve Mobil eğitim araçlarıyla desteklenecek. Proje tanıtım toplantısı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kurduğu 'Efeler Tv' üzerinden de canlı yayınlanacak.

Türkiye’nin en kapsamlı dijital eğitim platformu “Efeders.tv” nin tanıtım toplantısı 29 Eylül Salı günü saat 11.30’da Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.



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