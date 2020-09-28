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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin güven tazeledi

İHA

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin güven tazeledi

Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nda iki süren seçimli olağan kongre tamamlandı. Genel kurulun ardından çarşaf liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Cemil Şahin güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası 14’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre toplantısının ardından oda hizmet binasında seçime gidildi. Seçimde mevcut Başkan Cemil Şahin ve ekibinin dışında başka bir aday çıkmadı. Seçimlerde 546 üyeden 232'si sandık başına giderken, geçerli sayılan 229 oydan 219’unu almayı başaran Şahin, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Zor bir meslek icra ettiklerini ifade eden Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, "Bugün baktığınızda dünya üzerinde hem gıda sağlığına, hem çevre sağlığına hem toplum sağlığına, hem de hayvan sağlığına veteriner hekimler kadar nüfus eden, birebir bu alanlarda çalışan başka bir meslek grubu yok. Dolayısıyla çok önemli bir mesleği icra ediyoruz. Bu mesleği icra etmenin de çok büyük sorumlulukları var. Son dönemlerde mesleğimizin hak ettiği noktalarda olmadığını, hak ettiği saygınlığı görmediğini de üzülerek gözlemliyoruz. Mehmet Akif Ersoy ve Şefik Kolaylı'nın mesleği olarak veteriner hekimlik çok önemli ve çok kutsal, önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmış bir meslek. Özellikle son dönemde yaşamış olduğumuz pandemi süreci dünyanın veteriner hekimlere ne kadar ihtiyacı olduğunu da göz önüne sermiş durumda. Tüm gelişmiş ülkelerde bu pandemi sürecini veteriner hekimlerin yönettiğini ve veteriner hekimlerin koordinasyonunda bu sürecin idare edildiğini görüyoruz. Ancak maalesef ülkemiz henüz bu konuda yetersiziz. Bunların yanında bir çok özülük hakları mahrumiyetlerimiz var. Hep birlikte, tek yumruk olarak hareket ettiğimiz sürece bunların da üstesinden geleceğiz diye ümit ediyorum" dedi.

Tüm üyelerine teşekkür eden Başkan Şahin, “Meslektaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Atacağımız adımlarda, çalışmalarımızda meslektaşlarımızın ve üyelerimizin görüş ve önerilerini hassasiyetle dikkate alarak, mevzuatlarımız çerçevesinde hizmetlerimize yön veriyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz, kutsal bir camianın mensuplarıyız ve bu doğrultuda aile bilinci ile çalışıyoruz. Bu minvalde çalışmaya da devam edeceğiz. Veteriner fakültesinde okuyan, mesleğimizin geleceği olan öğrencilerimizin ve tüm meslektaşlarımızın yanlarında kale gibi durmak için çalışmaya devam edeceğiz. Genel kurulumuzun ve seçimlerimizin meslek camiamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Cemil Şahin başkanlığındaki yönetim kurulunda Fatih Göğebakan, Hakan Kaya, Hidayet Yaman ve Mustafa Saydam yer aldı. Denetleme Kurulu'na Aylin Orhan ve Sedat Turgut, Haysiyet Divanı'na Metin Ayan, Özal Öztürk, Özlem Subaşı, Talip Çetinkaya ve Yılmaz Özaslan, büyük kongre delegeliğine Abdullah Pehlivan, Birol Birincioğlu, Halil Çapakçıoğlu, Mevlüt Yavuz, Serkan Bakırcı ve Ufuk Sayın seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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