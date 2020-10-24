Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü

İHA

Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü

Aydınlı 17 yaşındaki Berzan Özkaya babasına ait iş yerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Özkaya ölümden dönerek sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda babasına ait iş yerinde çalışırken sırtını yasladığı yerden yüksek gerilim hattı geçen Berzan Özkaya akıma kapılarak yere yığıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Acil Yoğun Bakım Ünitesi’ne bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı bir şekilde kabul edildi. Acil Yoğun Bakım Ünitesi’nde yapılan girişimler ve tedaviler sonuç ertesi gün bilinci açılan hasta bir haftadan kısa süre içinde normal yaşamsal fonksiyonlara kavuşarak hastaneden şifa ile taburcu edildi.

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Aköz, “Hastamızın başına gelen elektrik çarpması sonrası 112 ambulans ekipleri gelene kadar olay yerinde kalp masajı yapılması ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan başarılı müdahale bizim işimizi bir miktar daha kolaylaştırdı diyebiliriz. Yoğun Bakım Ünitemizde Berzan gibi kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılan hastalar için özelleşmiş tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Bu yöntemler için gerekli olan alt yapımız mevcut. Kalbi duran kişilerde mümkün olduğu kadar erken sürede kalp masajına başlanması azami önem arz ediyor. Bununla birlikte bu hastaların kalbi çalıştırıldıktan sonraki dönemde verilen özel bakım, hastaların beyin fonksiyonlarının korunarak taburculuk sonrasında eski yaşamlarına geri dönebilmesinde en temel unsur” dedi.

Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özlüer yaptığımız görüşmede “Berzan bize geldiğinde bilinci kapalı, koma durumundaydı. Kalp atımı vardı ancak kendi solunumu olmadığı için solunum cihazına bağlı şekildeydi. Yoğun bakımımıza aldıktan sonra beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla Berzan’ın vücut sıcaklığını özel yöntemlerle 34 dereceye kadar soğuttuk. Bu ısıda 24 saat tuttuk ve daha sonra belli bir süre içinde tekrar normal vücut sıcaklığına getirdik. Bu esnada beyninin ne kadar oksijenlendiğini takip ettik. Herşey yolunda gitti ve verdiğimiz yoğun tedavi ve bakıma olumlu yanıt vermesi üzerine birkaç gün içinde solunum cihazından ayırmayı başararak yürüyerek yoğun bakımımızdan taburcu etmeyi başardık" şeklinde konuştu.

Hastaneden taburcu edilen Berzan Özkaya ise, tedavi gördüğü süre içerisinde kendisini yeniden hayata bağlayan tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da 12 yaşında Korona virüs tedavisi gören hasta iyileşti
YEREL HABERLER Aydın'da 12 yaşında Korona virüs tedavisi gören hasta ...
Nazilli’de toplu taşıma araçları denetlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de toplu taşıma araçları denetlendi
Karacasu’da toplam vaka sayısı 12 oldu
YEREL HABERLER Karacasu’da toplam vaka sayısı 12 oldu
İzmir polisinden kaçan otomobili Kuşadası polisi yakaladı
YEREL HABERLER İzmir polisinden kaçan otomobili Kuşadası polisi ...
Aydın’da 38 gıda işletmesine 539 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın’da 38 gıda işletmesine 539 bin TL ceza kesildi
20 metrelik ağaçlara tırmanıyor, günlüğü 400 lira
YEREL HABERLER 20 metrelik ağaçlara tırmanıyor, günlüğü 400 lira
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü
YEREL HABERLER Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü
Çetinkaya'yı başına ütüyle vurup, yastıkla boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Çetinkaya'yı başına ütüyle vurup, yastıkla boğan ...
Kuşadası´nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın
YEREL HABERLER Kuşadası´nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın
Girne ve Mesudiye Mahallesi Muhtarları Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Girne ve Mesudiye Mahallesi Muhtarları Rektör ...
CHP’li yöneticilerden Başkan Atabay’a ziyaret
YEREL HABERLER CHP’li yöneticilerden Başkan Atabay’a ziyaret
Müşavir Gürbüz, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Müşavir Gürbüz, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: ...
Sağlık çalışanları kampta moral bulacak
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları kampta moral bulacak
Aydın Tabip Odası’nda başkanlık görevine Dr. Adalet Çıbık getirildi
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’nda başkanlık görevine Dr. Adalet ...
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı
Kuşadası Yeni Asri Mezarlık’ta düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Yeni Asri Mezarlık’ta düzenleme çalışmaları ...
Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor
YEREL HABERLER Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor
ASKİ, Köşk'teki altyapı yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ, Köşk'teki altyapı yatırımlarına devam ediyor
Aydın’da PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Villayı sahte içki imalathanesine çevirmişler
YEREL HABERLER Villayı sahte içki imalathanesine çevirmişler
Aydın´da sahte içkiden 9'ucu ölüm
YEREL HABERLER Aydın´da sahte içkiden 9'ucu ölüm
Dans partisi değil koronavirüs partisi
YEREL HABERLER Dans partisi değil koronavirüs partisi
ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X