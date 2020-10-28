AK Partili Elbir'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aziz Türk milletinin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde giriştiği bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferi olan cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın coşkusu ve sevinci içerisindeyiz. Aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı'nda topraklarımıza kasteden dış güçlere karşı din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin genç ihtiyar, kadın erkek demeden birlik ve beraberlik içerisinde geçit vermemiştir. Türk milletinin tarihi, destanlarla doludur. 29 Ekim'de İstiklal Savaşı'yla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri baştan ayağa sallamış ve sarsmıştır. Türk'süz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla verilmiştir. Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş inançlarından, hedeflerinde ve vatan aşkından koparamamıştır. Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu kutlu gün vesilesiyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



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