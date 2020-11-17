Kuşadası’nda yaşayan yabancılardan depremzedelere destek

Kuşadası’nda yaşayan İngiliz ve İrlandalılar, 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kuşadalılar için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan parayla depremzedeler için gıda ürünleri temin edilerek Kuşadası Belediyesi’ne teslim edilecek.

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremden çok sayıda Kuşadalı da etkilendi. 17 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilen kentte çadırlarda kalmaya devam eden depremzedelerin barınma, yakacak ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum örgütleri Kuşadası Belediyesi öncülüğünde çalışmayı sürdürürken bir destek de Kuşadası’nda yaşayan İngiliz ve İrlandalılardan geldi. Uzun yıllar boyunca Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan genç girişimci Erhan Özsular’ın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Kuşadası’nda yaşayan yabancılardan 6 bin 500 Türk Lirası bağış toplandı. Toplanan bağış ile depremzedeler için gıda ürünü temin edilerek Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, depremzedeler için yardım kampanyası başlatan İngiliz ve İrlandalılarla bir araya geldi. Kuşadası’nda yaşayan yabancıların depremzedeler için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Suvari “Kuşadası, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Biz Kuşadası Belediyesi olarak depremin ardından kentimizde büyük bir seferberlik ilan ettik. Sayın Belediye Başkanımız Ömer Günel’in talimatıyla tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştılar. Depremzede vatandaşlarımız için çok sayıda hayırsever de yardımlarını esirgemedi. Bizi en çok duygulandıran ise ilçemizde yaşayan siz İngiliz ve İrlandalıların başlatmış olduğu kampanya oldu. Sizden gelen desteği yerine ulaştıracağımızdan emin olabilirsiniz. Böyle zor süreçler dayanışmayla atlatılır. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Kampanyaya öncülük eden butik otel ve restoran sahibi Erhan Özsular ise depremden etkilenen Kuşadalılar için ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek “ İşletmemizi sıklıkla ziyaret den Kuşadası’ndaki İngiliz ve İrlandalılar depremzedeler için bir yardım toplamak istediklerini söylediler. Biz de böyle bir kampanya başlatmak istedik. Kampanyamıza yaklaşık 35 kişi destek verdi. Kampanyamız sayesinde elde edilen geliri doğru yerlere iletmek için Kuşadası Belediyesi’nden destek istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Toplanan 6 bin 500 Türk Lirasıyla gıda ürünü alarak Kuşadası Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Onlar da depremzedelere sıcak yemek verecekler. Kampanyamıza destek olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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