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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem Komisyonu Efeler'de çalışmalara başladı

İHA

Deprem Komisyonu Efeler'de çalışmalara başladı

Efeler Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ‘Deprem Komisyonu’ ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda düzenlenen deprem toplantısında ilçedeki olası bir deprem öncesinde alınacak tedbirlerin, deprem anında yürütülecek faaliyetlerin ve sonrası için uygulanacak kriz yönetiminin detaylarının kararlaştırılacağı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulmasına karar verilmişti. Efeler Belediyesi öncülüğünde kurulan komisyonun üyeleri, ilk toplantıyı gerçekleştirmek için Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi.

Komisyon toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın önerisi üzerine komisyon teknik çalışmalar ve eğitim çalışmaları olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Teknik çalışmalar kapsamında odalar tarafından yaşı fazla olan binalar başta olmak üzere tüm riskli binaların analiz edilmesi, olası bir depreme dayanıklı olup olmadıklarını ve zemin durumunu inceleyen araştırma raporu hazırlanması kararlaştırıldı. Eğitim çalışmaları kapsamında ise, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD ortaklığında öğrencilere olası bir depreme hazırlık konusunda hem pratik hem de uygulamalı eğitim verilmesi önerildi.

Pandemi döneminde eğitimlerin online olarak verilebileceğini ifade eden Başkan Atay, “Depreme hazırlık ve deprem anında hayat kurtarıcı bilgilerden oluşan kısa bir video hazırlanabilir ve bu video EFESEM üzerinden ders aralarında online olarak öğrencilerimize sunulabilir. İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde oluşturduğumuz deprem simülasyon merkezi ile Acil Afet Haberleşme İstasyonu kurulduğunda ise uygulamalı olarak, öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini pratikte ortaya koyacakları bir eğitim gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Efeler Belediyesi olarak tüm bu çalışmalarda araç ve ekipman desteğinde bulunacaklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, komisyonun her ayın ilk pazartesi günü saat 15.00’te toplanacağını duyurdu. Atay, toplantı sonunda, “Vatandaşlarımız hem deprem eğitimleri ile bilinçlendirilecek hem de en merak ettikleri ‘Benim evim olası bir depreme dayanıklı mı?’ sorusuna teknik çalışmalarımız ile cevap bulacaklar. Bu sorunun da giderilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bir yol haritası çizdik ve her ay düzenli olarak gerçekleştireceğimiz komisyon toplantılarımız ile Efeler’i güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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