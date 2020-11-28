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Sinema setini bıraktı, sera kurup annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı

DHA

Sinema setini bıraktı, sera kurup annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İSTANBUL'da, sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı yapan Derya Tunçay (28), manavda görüp tattığı ejder meyvesini üretmek için memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde annesiyle birlikte 1,5 dönümlük sera kurdu. 7 ay önce, 7 bin fidan dikerek üretime başlayan Tunçay yaptığı işi çok sevdiğini söyledi.
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nü 4'üncü sınıfta bırakan Derya Tunçay (28), sinema sektörüne adım attı. Tunçay, çeşitli dizi, reklam ve video klip çekimlerinde yönetmen yardımcılığı görevinde bulundu. Kendi oyuncularını kurarak menajerlik yapan Tunçay, Beşiktaş'ta dolaşırken bir manavda gördüğü ejder meyvesini tadına bakmak için 2 tane satın aldı. Tadını beğendiği ejder meyvesini internetten araştıran Tunçay, yetiştirmeye karar verdi. Tunçay, bu fikrini annesi Naciye Tunçay'a açtı. 5 yıl çalıştığı sinema sektörünü bırakan Tunçay, annesi ile memleketleri olan Aydın'ın İncirliova ilçesinde 1,5 dönüm yer kiralayarak sera kurdu. Mayıs ayında Muğla'dan 7 bin ejder meyvesi getiren Tunçay, bunları dikerek işe başladı. Tunçay, 150 bin TL yatırım yatığı serasındaki ejder meyvesi fidanlarına gözü gibi bakıyor.
'İLK KEZ GÖRDÜM VE TATTIM'
Derya Tunçay, "Tropikal bir ürün olan ejder meyvesini tattığımda hoşuma gitti. Bu meyvenin Türkiye'de yetiştirilebildiğini ise internetteki araştırmalarımdan öğrendim. Araştırmalarımda karşıma ilk çıkan bu işin uzmanı Mehmet Tanrıverdi oldu. Onun verdiği destekle buralara kadar geldik. Küçükken bir kaktüs koleksiyonum vardı. Bu meyvede biraz kaktüs ailesinden olduğunu gördüm ve yetiştirmeye karar verdim. Hep kendi işimin patronu olmak istemişimdir. Yatırımcı ve girişimci bir ruhum var. Fakat ne yapacağıma ancak karar verebildim" dedi.
Ejder meyvesinin yetiştirmenin çok kolay olduğunu belirten Tunçay, "Severseniz ve ilgilenirseniz size kat kat fazlasıyla geri dönüş sağlayan bir meyve. Ejder meyvesi yetiştirmek gerek maddi gerekse manevi olarak size huzur veren bir iş. 100-200 dönüm yer olmasına da gerek olmuyor. 1,5 dönüm arazi içinde kendimizi rahatlıkla geliştirebileceğimiz ve ekonomik anlamda da rahata kavuşabileceğimiz katkı değeri çok yüksek bir meyvenin üretimine başladık" diye konuştu.
DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYOR
Gelecek yıllarda serayı daha da büyüteceğini belirten Tunçay, şunları söyledi:
"7 ay önce fidanlarımızı diktik. Seranın maliyeti ise 150 bin lirayı buldu. Bu ilk yıl için yaptığımız masraf. İkinci yıl için hiçbir masraf gerekmiyor. Önümüzdeki yıllarda 1,5 dönümlük bu serayı ilk etapta 5 dönüme çıkarmayı hedefliyorum. Civarda bu işi yapmak isteyen ama cesaret edemeyen kadınlar var. Onlara destek olmak istiyorum. Fidan satışları ve onlara yardım amaçlı danışmanlık hizmeti verebiliriz. İnsanlara yardım odaklı çalışmak istiyorum"
'BİRLİKTE KARAR VERDİK'
Anne Naciye Tunçay ise, "Kızım meyveyi ilk kez İstanbul'da tattığı zaman beni arayarak böyle bir şey yapmayı düşündüğünü söyledi. Bana da yemem için tavsiyede bulundu. Ardından da yetiştirmeye karar verip, birlikte bir yola çıktık. Kızım çok azimlidir aklına koyduğu bir şeyi mutlaka yapar. Ben de ona destek oldum. İlk zamanlar aile çevresine haber vermedik yapıp yapmama konusunda da tereddüt ediyorduk. Sonra sera bulduk ve işimizi kurduk. Çalışarak bugünlere kadar geldik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2020-11-28 09:32:06

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