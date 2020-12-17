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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

İHA

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye ekipleri, budamasını yaptıkları ağaçlardan elde ettikleri odunları, soğuk kış günlerinde sobalarında yakarak ısınmaları için ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.
İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya'nın talimatı ile örnek bir çalışmaya imza attı. İlçedeki ağaçların bakım ve budamasını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçlardan kestikleri dalları çöpe atmak yerine değerlendirdi. Şantiye alanında topladıkları odunları küçük parçalar halinde kesen ekipler, çuvallara doldurdukları odun parçalarını, soğuk kış günlerinde sobalarında yakarak ısınmaları için ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
“İsraf etmiyor, değerlendiriyoruz”
İlk etapta 96 aileye yakacak desteğinde bulunduklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İsraftan uzak duruyor, her imkanı vatandaşlarımız için değerlendiriyoruz. Ağaç budama çalışmaları sırasında elde ettiğimiz odunları, yakacak haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 aileye yakacak odun desteğinde bulunduk. Ağaç budama çalışmalarımızla birlikte ailelere yakacak desteğimiz de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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