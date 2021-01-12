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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediyesi'nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

İHA

Didim Belediyesi'nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

Didim Belediye meclisinin Ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda Huzur hakkı ücretleri, Amatör spor kulüplere yardım konusunda karar alınırken, SGK’ya olan borçlar konusu Şubat ayı meclisine ertelendi.
Didim Belediye Meclisinin Ocak ayı ikinci oturumu yapıldı. Belediye başkanı A. Deniz Atabay başkanlığındaki toplantıya tüm meclis üyeleri eksiksiz katıldı. Gündemin ilk maddesinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak "huzur hakkı" ücretleri ele alındı. Madde komisyon raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise 2021 mali yılı içerisinde amatör spor kulüplerine sporu teşvik amacı ile 6360 sayılı yasa gereği yapılacak nakdi yardım ele alındı. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi Kreşi’nin destek hizmetleri müdürlüğüne bağlı faaliyet göstermesi konusu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise SGK’ya olan borçlar ele alındı. Maddeyle ilgili olarak Komisyonun Şubat ayına ertelenmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan Fen İşlerine ek ödenek verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

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