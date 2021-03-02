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Denizli’deki kaset skandalında Kuşadası’nda görevli polis gözaltına alındı

İHA

Denizli’deki kaset skandalında Kuşadası’nda görevli polis gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan yeni kaset skandalıyla ilgili olarak Kuşadası’nda görevli bir polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski belediye çalışanının, Kuşadası’nda görevli polis eniştesiyle birlikte suçu planladıkları ileri sürüldü.
Milletvekili Sancar'ın Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kasette yer alan görüntülerden yola çıkarak düzenlediği operasyonda şantaj suçuna karıştıkları iddia edilen eski belediye çalışanı Fatih S.’nin yaklaşık 4 ay önce işten ayrıldığı ve daha öncesinde de sürekli olarak izin kullandığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonda aralarında Fatih S.’nin ifadesi doğrultusunda Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli olan Mustafa Bülent A. isimli polis memuru dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis memuru daha sonra KOM ekipleri tarafından Denizli’ye götürüldü. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli olan polis memurunun son günlerde Merkez Karakolu’na tayin edildiği öğrendi. Evli ve bir çocuk babası olan polis memurunun eşinin de Kuşadası’nda polis memuru olarak görev yaptığı belirlendi.

6 kişi gözaltına alındı
Milletvekilinin savcılığa yaptığı şikayetin ardından Denizli polisi, Türkiye’nin değişik illeri ve Kıbrıs’a uzanan operasyon sürecini başlattı. Eski belediye çalışanı Fatih S.’nin ifadeleri doğrultusunda, Sancar’ın çekim yapılan eve çağrıldığı, Fatih S.'nin öz ablasının eşi olan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde aktif görevli polis eniştesi Mustafa Bülent A. ile birlikte her şeyi organize ettiği, öncesinden vekilin çağrılacağı eve kamera ve ses sisteminin kurulduğu iddia edildi.
Milletvekili Sancar’ın, Mustafa Bülent A.’nın organizasyonu ile Fatih S. tarafından Denizli’de bir eve çağrıldığı, eve geldikten sonra alkol alınmaya başlandığı, bu arada da kameranın düğmesine basılarak sürekli çekime girildiği ileri sürüldü. Eski belediye işçisinin evinde yaşanan, alkollü ortam sırasında Vekil Sancar’ın odada bulunan birileriyle kontrolsüz hareketler içerisine girdiği, yarı çıplak bir şekilde ve kendinden geçmiş bir halde dengesiz hareketler yapmaya başladığını yansıtan görüntüler, kaydedildikten sonra şantaj sürecinin başlatıldığı ileri sürüldü.
Denizli polisi, şüphelilerin yakalanması için Denizli, Aydın, Ankara ve Kırıkkale illeriyle Kıbrıs’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan polis enişte Mustafa Bülent A. ile birlikte toplamda 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Denizli'ye getirildi. Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonda aranan şüphelinin ise halen ele geçirilemediği ifade edildi.

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