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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Yavuz, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak Aydın’ın ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projenin paydaşı olmaktan büyük onur duyacaklarını dile getirdi. Üniversitenin, her alanda şehrin gelişmesine kıymetli katkılar sağladığını belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, misafirperverliği için Rektör Aldemir’e teşekkür etti.



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