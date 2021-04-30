Söke Ovası’nda uygulanacak biçim ücretleri açıklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde buğday biçim ücreti 40 TL olarak belirlendi.

Söke Ovası’nda uygulanacak buğday biçim, saman paketleme, ayçiçeği ve mısır biçim ücretleri belirlendi. Söke Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada; Söke Ovası’nda buğday biçim ücreti 40 Lira, Saman paketleme en az 25 Kg olmak şartıyla 3 Lira, Ayçiçeği biçim 35 Lira, Mısır biçim ücretinin ise 40 Lira olarak belirlendiği ifade edildi.

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