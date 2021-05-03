Başkan Atay, tarımsal ürün fabrikasında incelemelerde bulundu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesince Tepecik Mahallesi’nde inşası tamamlanan Tarımsal Ürün Fabrikası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kentin yöresel ürünlerinin Efelerli kadın çalışanların ellerinde şekilleneceği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda sona gelindi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlara söz verdiği, yalnızca kadınların istihdam edileceği ve Efeler’in yerli tarım ürünlerinin katma değer kazanacağı Tarımsal Ürün Fabrikası’nın inşası tamamlandı.

“Tarımsal Ürün Fabrikamızın makineleri kısa zamanda gelecek ve çok yakın bir zamanda üretime geçeceğiz.” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, fabrikada yaptığı incelemede konuştu; “Fabrikanın yapımına başladığımız bu alan bir depoydu. İçerisi kötü bir durumdaydı. Atıl durumdaki bu yapıyı fabrikaya dönüştürmek için hemen çalışmalara başladık. Çok kısa zaman içinde de inşasını tamamladık. Yakın zamanda makinelerimizi yerleştirip üretime başlayacağız. Efeler halkına seçimden önce verdiğim bir sözü daha tutmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

Efelerli kadınlarının ürettiği ürünlerin Dünya’ya ihraç edileceğini söyleyen Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu fabrikada pozitif ayrımcılık gerçekleştirerek yalnızca kadınları istihdam edeceğiz. Efelerimizin kadınlarının ürettiği ürünleri Dünya’ya ihraç edeceğiz. Bu konuda Efeler’in kadınlarına olan güvenim tam. Fabrikamızda kadınlar; yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip; enginar, pancar ve ceviz gibi tarımsal ürünleri işleyecek. İstihdam sağlanacağı gibi, Efelerimizin tarım ürünlerine katma değer kazandırılacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.