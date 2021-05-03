Aydın’da hayvan çiftliğinde yangın

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Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında tonlarca saman alev alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Yamalak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı kenarından çıktığı tahmin edilen yangın, hayvan çiftliğinin depo kısmında bulunan samanların bulunduğu alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tonlarca saman alevlere yenik düşerken, 5 itfaiye arazözü, 1 orman bölge ekibi ve 4biş makinesi yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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