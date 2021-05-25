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Aydın’da kavurucu sıcaklar etkili oluyor Tehlikeye aldırış etmeden, süs havuzuna girdiler Vatandaşlar gölge alanlara sığındı

İHA

Aydın’da kavurucu sıcaklar etkili oluyor Tehlikeye aldırış etmeden, süs havuzuna girdiler Vatandaşlar gölge alanlara sığındı

Aydın’da hafta başından itibaren kendisini hissettiren sıcak hava, bugün de etkili oldu. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Aydın'da sokağa çıkan vatandaşlar güneşten korunmak için gölgelik alanlara sığınırken, bazı çocukların meydandaki süs havuzuna girerek serinlemesi ise tehlike oluşturdu.
Aydın’da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sıcak ve güneşli hava bugün kendini iyice hissettirdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunalttı. Aydın Atatürk Kent Meydanı bölgesinde bulunan vatandaşlar sıcaklardan korunmak için gölgelik alan aradı. Vatandaşlar özellikle ağaç altlarında su içerek ve dondurma yiyerek serinlemeye çalıştı.
Ağaçlardaki meyvelerin ermesi için sıcakların artması gerektiğini ifade eden Yılmaz Kahran, “Pazar gitmek için çarşıya çıkmıştım, gidemedim. Çok sıcak, burada dinleniyorum” dedi.
Aslen Karslı olan ve 8 yıldır Aydın’da ikamet eden Kıyas Derici ise, “Aydın’ın sıcağı meşhur, ben de alıştım artık” diye konuştu.
Atatürk Kent Meydanı’nda balon satarak geçimi sağlayan Dursun Öztürk de sıcaklardan dolayı güneşte duramadığını ifade ederek, “Gölgede durmaya çalışıyorum. Sıcak olunca müşterilerim de azalıyor. Geçen sene sıcaklar daha erken gelmişti bu sene hafif geç kaldı. Bu pandemi sürecinde evde kalmak kolay değil. İnsan dışarıya çıkıp serinlemek istiyor ama bu sıcak havada dışarıya da çıkılmıyor. Mecburen evde kalıyoruz” dedi.
Yılmaz Demir ise bu sıcakların turizmciler için önemli olduğunu belirterek, “Sıcakların gelmesi hem turizm sektörünün hareketlenmesi için güzel. İnsanlar için sıcak belki etkili olabilir ama deniz turizmi için bu sıcaklar önemli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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