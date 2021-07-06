Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü

2021 Memur aile yardımı ne kadar oldu?

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Evdeki 3 kişiden haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte ambulans sevk edildi. Yanan evin sakinlerinin yangın sırasında dışarıda olması herkesi sevindirdi.

Olay saat 16:00 sıralarında Soğukkuyu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Paşa sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112'ye ihbar ederek yardım istedi. Evde yaşayan 3 kişiden de haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye ambulans da sevk edildi. K.D. isimli şahsın evindeki yangının açık bırakılan vantilatörden kaynaklandığı öğrenilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.