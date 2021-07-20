Aydın'da acemi kasaplar hastaneye koştu

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Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'da, Kurban Bayramı'nda yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı´nın ilk günü kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar, kaza sonucu kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan acemi kasaplardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanenin yolunu tutarken, bazıları da 112 sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla hastaneye getirilerek tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-07-20 13:07:34



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