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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi, yolları yeniliyor

İHA

Efeler Belediyesi, yolları yeniliyor

Efeler Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Meşrutiyet Mahallesi 2073 sokak, Efeler Mahallesi 2261 ve 1437 Sokak’ta çalışmalar gerçekleştiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu mahallelerde iş makinesi ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söküp, yeni parke taşı döşeme işlerini sürdürüyor. Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve bakımonarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

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