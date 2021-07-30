Zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Atça Mahallesi Yağdere Mevkii'ndeki zirai alanda saat 17.30 sıralarında çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 4 itfaiye arazözü, 3 orman arazözü ve çok sayıda personel ile yangına müdahale etti. Ekipler, saatler süren uğraşların sonunda yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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