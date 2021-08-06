Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı Çine Akçaova yangını drone ile görüntülendi

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Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını geceyi aydınlatırken, yangın bölgesi drone ile havadan görüntülendi.



Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova'daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı. Vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken alevlerin tehdit ettiği Altınabat ve Sarıköy Mahalleleri tahliye edildi. Yangın bölgesi drone ile görüntülenirken, alevlerin büyüklüğü ve geceyi aydınlattığı görüldü.

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