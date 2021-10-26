Başkan Çerçioğlu şoför esnafı ile görüştü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın 133 No’lu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'ni ziyaret etti.



Ziyarette kooperatif başkanı Okan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu, her zaman minibüs esnafının yanında olacaklarını söyledi. Kooperatif başkanı Yalçın, son dönemde hızlı bir şekilde artan mazot fiyatlarının birçok sektörü olduğu gibi şoför esnafını da zor durumda bıraktığının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu ise, esnafın yaşadıkları sorunların farkında olduklarını söylerken esnafa destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

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